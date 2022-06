¿Se conocen tanto como creen? Las parejas se someten al test de compatibilidad

Tras la marcha de los familiares de Paola y Eder, los isleños desengrasan emociones con un juego por parejas en el que, pizarra en mano, deben contestar a la vez los miembros de una pareja entre dos opciones.

En esta prueba se llevan alguna que otra sorpresa, donde descubren que algunos no se conocen tanto como creen en gustos y preferencias. Si coinciden ganan puntos y besos; si no, no puntúan.

¿Quién habrá sido la pareja ganadora?