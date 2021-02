Sin embargo, Jose e Israel tienen gustos muy diferentes para el tema de los chicos. Cuando conocen a sus pretendientes a Jose le gusta Fran el segundo en bajar del autobús, sin embargo a Israel no le convence, así que tras unos juegos de cartas Fran vuelve de nuevo al autobús de Next. Pero Jose se ha tomado la revancha después cuando a Israel le ha gustado Dani, el cuarto pretendiente, sin embargo a Jose no le ha acabado de convencer y como la idea era que lo compartieran los dos... pues al final no han logrado ponerse de acuerdo.

Dos camareros y un destino

En el siguiente programa de Next, conocemos a María una chica de 23 años que le encanta bailar, leer y pasear a su perrita. Tras conocer a varios de sus pretendientes finalmente le llega el turno a Richi, un chico de 24 años y los dos parecen encajar muy bien. María quiere saber si él es muy celoso ya que ella es camarera y suele estar bastante rodeada de hombres al trabajar en la noche, sin embargo Richi le sorprende y le cuenta que él también es camarero así que están en igualdad de posiciones. María al final le pregunta si tendría una segunda cita con ella, y aunque Richi parece que al principio va a aceptar el dinero finalmente decide darle una oportunidad a María.