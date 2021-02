Sin embargo, Edel no lo ha tenido nada fácil. Arlequín ha puesto a prueba sus nociones de matemáticas haciéndole resolver una operación bastante sencilla... ¡pero al revés! La chica ha dudado mucho, pero ha estado a la altura de las circunstancias, por lo que la cita ha podido continuar. ¿Habrá llegado a buen puerto?

Un chico "echado pa'lante"

Alejandra tiene 18 años y estudia Artes Plásticas. Ha venido a Next en busca de un chico "echado pa'lante" que muestre su soltura ante ella. Sus primeros tres pretendientes no la han convencido, por lo que se han ido a su casa con un sonoro Next. Sin embargo, Lucas ha sabido desenvolverse bastante mejor a base de mostrar su fuerza física. ¿Le habrá servido para conquistar a Alejandra?