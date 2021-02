Laura: "Lo más seguro es que me arrepiente toda la vida por decirle: next"

El interés por la lectura parece ser una de las cualidades imprescindibles que debe tener el chico de Laura. Fran ha sido el primer candidato en bajar del autobús, pero quizá por la incertidumbre de conocer a los demás chicos Laura le ha dicho: NEXT. Los arrepentimientos han llegado al final, el hecho de que Fran no hubiese leído el libro favorito de Laura ('Romeo y Julieta') le hizo dudar y llamar al siguiente candidato. Los demás chicos no eran de su estilo ya que llevaban tatuajes o no eran muy aficionados a la lectura, por lo que, al final del programa, Laura confesaba que se iba a arrepentir toda la vida por no haberle elegido.