A nuestras candidatas ya las conocemos ya que no es la primera vez que vienen a Next, anteriormente no tuvieron mucho suerte. ¿Lo conseguirán ahora?

La primera en intentar conquistar a Cristian es Ainara aunque la chica es muy mona, los deportes no son lo suyo, por lo que no es el tipo de Cristian.

La siguiente en intentarlo es Silvia, una chica simpática y extrovertida que va a por todas, tras un partidito de bádminton con Cristian este decide que Silvia tampoco es su tipo, así que Silvia vuelve al autobús, eso si dejando bien claro que a ella Cristian tampoco le ha entusiasmado.

A continuación lo intenta Rocío, una chica de armas tomar, y viendo como batea a Cristian le ha entrado miedo, así que decide seguir probando.

En cuarto lugar es el turno de Verónica, sin embargo, Cristian decide que no es su tipo en menos de dos minutos. Así que su última oportunidad es Susana, aunque al principio parece que los dos conectan bastante bien y tras jugar un poco a golf, Cristian decide que Susana tampoco es el tipo de chica que está buscando, ya que a Susana la ve más como a una posible amiga que novia o ligue.

Al parecer su tipo ideal es una mezcla entre el cuerpazo de Ainara, el desparpajo de Silvia y la locura de Susana, pero todas no podían ser.