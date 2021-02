Teresa: "Mi chico tiene que ser moreno y cachas"

Teresa ha sido muy exigente con sus chicos, después de someterles a todos a varias pruebas no se ha decidido por ninguno. Así que Teresa, azafata de vuelo y apasionada de los zapatos, no ha dejado ni un "next" para repartir. Todos los chicos en el autobús han coincidido en lo mismo: una chica guapísima, que, por suerte o por desgracia, ninguno ha podido disfrutar de su compañía.