Neox Kidz celebra la vuelta al cole con sus series más queridas y el estreno de Expediente Calabaza

La franja de Neox dedicada al público infantil ofrece, de 06:00 a 10:00 horas, el mejor contenido premium y en abierto dirigido a esta audiencia. Después de que se haya convertido en una marca de referencia, tras más de diez años de emisión apostando por contenidos exclusivos y franquicias reconocidas mundialmente.

Esta temporada, Expediente Calabaza se incorpora al catálogo de Neox Kidz. La serie sigue las aventuras del pequeño Max Green, que descubre que sus nuevos hermanos adoptivos, Teresa y Goliat, son en realidad extraterrestres que han llegado a la Tierra con unos planes muy poco amistosos.

La oferta de Neox Kidz cuenta también con títulos como Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Sonic Boom y Pokémon, con las aventuras de Ash y Pikachu; Campeones: Oliver y Benji, donde el fútbol, la amistad y la superación son los grandes protagonistas y La abeja Maya 3D, que mantiene la esencia de la mítica serie con una animación renovada.