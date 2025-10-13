Los Simpson

Una fiesta por todo lo alto

Los Simpson se preparan para su gran despedida: ¿la temporada 36 marcará el final de una era?

Después de 36 años haciendo historia, Los Simpson preparan una fiesta por todo lo alto a la que acudirán muchos famosos... ¿para despedirse?

Los Simpson se preparan para su gran despedida: la temporada 36 marca el final de una era

Las mayores estrellas del entretenimiento, la política y el deporte se han reunido para una velada histórica en la televisión: el esperado final de Los Simpson. ¿Seguro? Tras muchos años en Neox, la familia más famosa de Springfield encara la temporada 36, con una mezcla perfecta de nostalgia, humor y guiños a su legado.

La nueva temporada llega con una trama que celebra la longevidad de la serie. En Springfield, nada es lo que parece: entre experimentos con inteligencia artificial, cumpleaños eternos y mudanzas inesperadas, Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie nos recuerdan por qué llevan más de tres décadas siendo parte de nuestras vidas.

Además, la clásica 'Casita del Horror 'regresa con nuevas historias y un episodio de viaje que promete convertirse en uno de los favoritos de los fans.

