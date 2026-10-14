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¡La Tierra Media llega a Neox! Por primera vez en televisión, todo el Universo Tolkien

Las aventuras más épicas de la Tierra Media llegan muy pronto a Neox con la trilogía de El Hobbit, las tres películas de El Señor de los Anillos en versión extendida y el estreno en televisión de las dos primeras temporadas de Los Anillos del Poder.

¡La Tierra Media llega a Neox! Por primera vez en televisión, todo el Universo Tolkien

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¡Prepárate para viajar a la Tierra Media! Muy pronto, Universo Tolkien llega a Neox con las seis películas de sus dos grandes sagas: El Hobbit y El Señor de los Anillos. Una oportunidad única para revivir las aventuras de Bilbo y Frodo Bolsón, acompañar a Gandalf y adentrarse en un mundo lleno de magia, criaturas fantásticas y batallas legendarias.

Además, la trilogía de El Señor de los Anillos se emitirá íntegramente en su versión extendida.

Pero las sorpresas no terminan aquí. Las dos primeras temporadas de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenan en televisión, ampliando este viaje por el universo creado por J. R. R. Tolkien. Una cita imprescindible para los seguidores de la fantasía épica.

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