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Neox (1,8%) firma su mejor octubre en tres años

Neox (1,8%) firma su mejor octubre en tres años y tiene la serie de comedia y de animación más vistas de la TV, The Big Bang Theory y Los Simpson.

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Neox (1,8%) sigue reforzando su audiencia y alcanza su mejor octubre en tres años (desde 2023). Es la temática líder de la Sobremesa (2,2%) y sigue destacando entre los públicos de 25-34 (4,7%) y de 35-44 años (3,2%), además del Target comercial (2,4%), donde lidera en la Sobremesa (3,6%) y la Tarde (3,7%).

Tiene un mes más la serie de comedia más vista de la oferta temática con The big bang theory (2,2% y 183.000), que es líder en Target Comercial (3,4%). Entre lo más visto del canal también están Los Simpson (2% y 146.000), líder de su franja y en Target Comercial (3,4%) y la serie animada más vista de la TV, y el Cine (2,1% y 153.000), que también lidera.

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