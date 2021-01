Inma del Moral destapa los inicios de Flo en la televisión

Inma fue la primera reportera con la que los políticos se paraban a hablar, pero su espinita clavada fue Esperanza Aguirre a la que no consiguió sacarle ni una palabra.

De Flo nos ha dicho, "siempre que he ido a visitarle a alguno de sus programas me ha tratado genial y me he divertido mucho".

Con Inma del Moral hemos repasado su primer casting y la cabecera sensual de su primer programa en solitario.

Los dos juntos han repasado las míticas frases del programa que compartieron.