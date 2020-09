Alba Vicius

El personaje favorito de Alba es Eli de 'The last of us'. Le gustaría viajar con Rubius al futuro. No es una persona que crea en la suerte ni tiene amuletos. Le encanta el chocolate y es una apasionada de los coches. Comenzó a jugar a la Play en casa de sus vecinos con Super Mario. Tiene vértigo y asegura que nunca subiría a un avión.

Fan del cantante Lerica. Su comida favorita es la pizza de piña. Dentro de 5 años se ve delante de la cámara y es una profunda creyente en las experiencias paranormales. Asegura que si le pasa algo relacionado dentro de la academia se va a emocionar mucho.