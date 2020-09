Pepelu_Lav reconoce que sus personajes favoritos son los de Call of Dutty Zombies y tiene claro con quién viajaría al futuro si se pudiera: WillyRex. Tiene un amuleto que le regalo su hermana de Perú. Su primer recuerdo con la Play no es el más agradable pues era cuando sus hermanos no le dejaban jugar. Tiene miedo a lo paranormal y a las películas de terror. Su color favorito es el verde y su ciudad Santiago de Compostela. Eco del Lol es su alma gemela de videojuegos y su objetivo es crear contenido y conocer gente nueva en la Academia.