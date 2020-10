En el primer día de convivencia de todos los concursantes de Top Gamers Academy han tenido el primer directo con uno de los Team Owners: WillyRex. La expectación entre los concursantes era máxima. Todos tenían un montón de preguntas para WillyRex. "Al principio me dolía el pecho de lo nervioso que estaba. No me quiero imaginar cómo estabais vosotros", ha reconocido a los concursantes WillyRex.

El Team Owner también ha querido dar algunos concursos a los participantes y ha recibido la felicitación de todos los participantes por su reciente paternidad. No te pierdas detalle de los resúmenes y de la gala en ATRESplayer.