Alexandria ya no es segura, en 'The Walking Dead'

En los capítulos de estreno de este martes, los dos últimos de la quinta temporad, Alexandria parece no ser suficientemente segura. Algunos comienzan a tomarse la justicia por su propia mano y aparecen nuevos sospechosos con la “W” en la zona. Rick intenta convencer a la comunidad de los peligros de ciertos habitantes pero no sólo no parece conseguirlo sino que está a punto de ser asesinado.