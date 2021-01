30 días sin un incidente

Rick sale del bloque de celdas y camina por el nuevo jardín de la prisión, limpia su cara en un balde de agua fresca y abre el portón para dirigirse hacia el patio exterior, que ahora tiene la típica apariencia de una improvisada granja. Mientras escucha música Rick empieza a labrar la tierra hasta que desentierra un arma. La coge y se quita un audífono, y el ruido de los caminantes lo hace ver, a las criaturas amontonados en las cercas, y le llama la atención una de las criaturas, las cual sangraba por los ojos, y sin darle importancia, le quita el cargador al arma, y tira los pedazos en una pila de basura que tiene a su costado.

El ahora el granjero Rick vuelve a ponerse el audífono y continúa trabajando. Carl se une a su padre en el patio de la prisión y le reclama el no haberlo despertado para trabajar juntos, pero Rick se justifica diciendo que lo vio leyendo cómics hasta altas horas de la noche y no quiso molestarlo. Carl nota que uno de los cerditos parece enfermo, y Rick le dice que no sabía lo que le había ocurrido. Carl llama al cerdito "Violet" pero Rick le recomienda no darles un nombre y le recuerda que eran comida ahora…