El Gobernador se prepara para asaltar la prisión

La vuelta del Gobernador ha revolucionado la trama de The Walking Dead. Con nueva familia, ha conseguido un nuevo ejército y planea asaltar la prisión en la que se protegen Rick y el resto del grupo. El capítulo que el lunes estrena en abierto Neox supondrá un antes y un después en la trama de esta serie de culto.

En su estreno, el pasado 5 de mayo, la serie protagonizada por Andrew Lincoln logró una media de 825.000 espectadores y el 4,1% de share, líder absoluto entre la oferta temática en su franja.

CAPÍTULO 8

Too far gone

Justo cuando las aguas comenzaban a volver a su cauce y la tranquilidad volvía a la prisión, Rick y el resto del grupo se enfrentan a una nueva amenaza que trae consigo el peligro y la destrucción. Y esta vez, podrían perder la partida. El Gobernador y su nuevo grupo se dirigen a la prisión con intención de conquistarla.