Alessandra y Benjamín quedan para conocerse y parecen conectar muy bien. Alessandra quiere divertirse y Benjamín le propone un planazo, comer al aire libre y en un descapotable lo que se traduce en una hamburguesa en el autobús turístico, sin embargo a Alessandra le entusiasma la idea. No obstante tras hablar Benjamín se da cuenta de que está echando su vida a perder y que tiene que encontrar un trabajo. Alessandra esa actitud no le gusta ya que eso supone que ella se va a quedar sola y aburrida. Finalmente decide decirle a Benjamín que la relación no va a funcionar.

Pelayo en su primer encuentro no se lleva una muy buena impresión de Giselle, puesto que es muy anticuado y no le ha parecido una chica muy decente, sin embargo tras trece citas después su opinión cambia. Giselle le propone que se casen y así ella tendrá la nacionalidad española, él al principio es un poco reacio a no ser que se casen por la iglesia. Para ello Giselle tendría que esperar unos añitos y no le hace tanta gracia, pero se consuela con la idea de que al final se podrían divorciar. Pero cuando Pelayo oye la palabra divorcio, decide que Giselle no es la mujer de su vida.

Idoia es una verdadera friki de Internet, queda en un bar con Ángel Gutiérrez y la verdad es que a este no le presta mucha atención. Sin embargo Ángel no se rinde y entra en su juego y empiezan a chatear a través de Internet y la cosa se empieza a calentar y acaban teniendo sexo en el baño del bar. Pero parece que a Idoia no le ha satisfecho de todo el relacionarse con personas, prefiere seguir relacionándose con el ordenador.