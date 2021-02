Iván y Mamén

Iván y Mamén se conocieron hace una semana en una terraza a través de amigos comunes. Una pareja increíble, muy felices, aunque todo cambia cuando descubre que Iván solo tiene 25 años.

Mamén cansada de la vida que lleva con su novio, intenta hacer algo diferente que no sea beber y más beber, Iván propone ir a coger setas.La escapada al campo para coger setas acabó en un bar de carretera. Mamén no se ve con Iván, no es muy buena influencia para ella.

Mamén no acude a trabajar por culpa de su alocada noche con Iván.Después del toque de atención de Mamén, Iván decide recuperar la vida sana y el ejercicio.Iván se ha vuelto un obseso de la vida sana, no para de hacer abdominales, tanta vida sana esta haciendo que su novia este aburrida de esta vida. Pero esto no es todo porque Mamén no solo se aburre sino que se queda sin Iván, ya que este se ha muerto. La mezcla de la vida loca y la vida sana ha pasado sus estragos.

Maxi y Lola

Lola y Maxi hablan sobre su relación. Maxi conoce a la madre de su novia, la suegra muy bromista prueba al novio de su hija a través de sus continuas bromas.Maxi no se siente cómodo con su suegra, menos a raíz de ver la foto de la madre de su novia de joven, es como Lola.

Lola y Maxi siguen su rutina de pareja, discutir, discutir, y más discutir. Maxi le dice a su novia que esta gorda. Maxi empieza a volverse loco imaginándose a su novia con su suegra.

Lola pincha a su novio con la comida, Maxi no esta muy feliz con la idea de que su novia coma tanto como su madre, no quiere que ella acabe gorda.Maxi insinua a su novia que esta gorda, Lola se preocupa porque su madre cuando engordo fue dejada por su padre.

Maxi se esta volviendo loco, la idea de haber visto la imagen de la madre de Lola cuando era joven, no ha sido buena idea.Maxi y Lola deciden hacer comida familiar junto a la madre de Lola y el padre Maxi, ellos congenian perfectamente dejando perplejos a Maxi y Lola. Los padres están encantados de haberse conocido.

Cristina y Carlos

Cristina y Carlos son una pareja muy tradicional, se dibujan como se verían ellos dentro de 10 años, ella dibuja su sueño, ir a Australia, su novio le decepciona a ella, pues el no se acordaba del magnifico sueño.

Jesús es algo parecido al de un niño de cinco años...mientras ella continua con la idea de ir a Australia. Jesús acude a Isra para que este convenza a su novia de que Australia es una mierda.

Israel no ha quitado la idea de Cristina sobre Australia, todo lo contrario, ha conseguido que Cristina tenga muchas más ganas de viajar.

Cristina ha dejado su trabajo para el gran viaje, esta noticia no le ha gustado a su novio, pero menos le ha gusta a su novia conocer que Carlos no quiere hacer ese viaje...Cristina y su novio están pasando por una crisis de pareja.