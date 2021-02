Maxi y Lola se encuentran de forma casual en el supermercado a Alexandra Sáenz de Santamaría ex novia de Maxi. Tras el feliz reencuentro, (no para Lola) Maxi la invita a cenar a casa con los dos. Alexandra es una persona que vive la vida al momento y no para de divertirse y hacer locuras. Tras una noche de hacer locuras Lola empieza a imitar a Alexandra, pero finalmente Maxi le para los pies, ya que dejó a Alexandra por una razón y no quiere tener otra Alexandra en su vida.

Yago presenta a Mamen a su ex novia, Carla, que es camarera en el restaurante de Yago. Todo parece ir bien, pero Carla rompe a llorar porque su novio la ha dejado. Para consolarla Yago la invita a pasar unos días a casa de Mamen. A raíz de esto Mamen descubre que Yago y Carla habían tenido una relación de dos o tres años y que incluso se iban a casar pero que Carla dejó a Yago plantado en el altar. Mamen empieza a estar muy celosa.

Yago toma una decisión, cree que Mamen es la mujer de su vida y le va a pedir matrimonio y le pide ayuda a Carla para que le comprar el anillo. Sin embargo, como Mamen está celosa empieza a espiarles y malentiende las palabras de Carla y Yago. Decide dejar a Yago y se queda sin palabras cuando este le explica que en realidad iba a pedirle matrimonio. Días después Mamen vuelve decidida a casarse con Yago, pero él ha vuelto finalmente con su ex Carla.

Jesús y Cristina empiezan a ver fotos y Jesús descubre que Cristina tiene muchas fotos de sus ex novios. Empiezan a hablarlo y Cristina acaba confesándole que se ha acostado con 50 chicos. Jesús se pone muy celoso y le entra inseguridad. Al hablarlo con su amigo Ángel Gutiérrez que no le da muy buenos consejos se inventa una admiradora secreta que casi le acaba costando su relación con Cristina.