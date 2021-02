Laura Cantero sigue probando suerte en el amor, esta vez tiene una cita con Jacobo Peláez, inteligente, guapo, cortés y educado, sin embargo, tiene un pequeño defecto, es un auténtico as en meter la pata, es demasiado ‘bocazas’. Ya en la primera cita llama a Laura ‘vieja’, y no contento con eso después de una noche de pasión la llama ‘putilla’. Finalmente Laura sale de la habitación espantada.

Israel Seidemann es un hombre trabajador y romántico que busca una chica normal, queda por primera vez con Marta Larraz ella es una enfermera que esta harta de quedar con pringaos. Ismael llega tarde a la cita y trata de compensarlo con unos bombones. Cuando empiezan a hablar Marta le cuenta como utiliza las agujas a la hora de pinchar a los pacientes. Israel algo aprensivo no puede más y acaba vomitando. Marta hace entonces de enfermera particular para Israel, pero la cosa no parece mejorar.

Fany una camarera aspirante a actriz queda con Jota en el bar donde trabaja. Él va de productor importante pero Fany no se lo cree y rápidamente se deshace de él. Jota, indignado decide vengarse un poco de Fany haciéndose pasar por un inspector de la SGAE. ¿Quién le iba a decir que se iba a presentar en el local un inspector de verdad?