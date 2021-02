Por otro lado Maxi y Lola comen con el hermano de Maxi y su novia, pero el hermano de Maxi no es otro que Yago una ex pareja de Mamen, Lola y Yago no se llevan muy bien pero Maxi idolatra a su hermano.

Además Jesús y Cristina se enfrentan a una difícil situación, mientras comen en un restaurante llega un atracador e intenta robarles el dinero a todos los clientes y Jesús entra en pánico, Cristina en cambio alucina con el miedo de su novio ella muy tranquila insiste en plantarle cara.

Cuando se conocen por fin Mamen y Diego, mantienen una charla, Diego no ha conseguido perdonar a Mamen y quiere vengarse de ella, y hacer que Carlos descubra todo lo que ha habido entre ellos. Días más tarde vuelven a quedar los tres y Diego le hace a Mamen una proposición: O le cuenta la verdad a Carlos o se acuesta con él. Mamen no quiere perder a Carlos y decide que va a contarle toda la verdad, pero le cuesta mucho. Finalmente quedan a solas Mamen y Diego, pero Mamen no es capaz de ponerle los cuernos a Carlos. Diego está contento ya que solo la estaba poniendo a prueba y mientras se dan un fraternal abrazo, entra Carlos y piensa lo peor. Mamen decide dejar a Carlos, para que Diego y él no pierdan la amistad.

Jesús para no quedar como un miedica delante de su novia decide hablar con el atracador y resulta que tienen varias cosas en común y consigue llegar a un trato con el ladrón para que le devuelva la gargantilla que le había quitado a Cristina y quedar muy bien con ella.