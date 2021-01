La religión y las elecciones enfrentan a ‘Los Conner’ en un nuevo capítulo de estreno en Neox

En 'The Separation of Church and Dan', cuando Geena se entera de que D.J. no ha estado llevando a Mary a la iglesia en su ausencia, ella insiste en que vayan como familia para defender sus valores tradicionales. Para empeorar aún más las cosas, Mary se niega a asistir sin sus primos Harris y Mark, dejando a D.J. en una situación límite: a merced de Darlene.

Mientras tanto, el intento de Mark de realizar una encuesta imparcial sobre las próximas elecciones para un trabajo en el colegio da un vuelco cuando Jackie se ofrece voluntaria para ayudar.