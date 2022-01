Los Simpson ya predijeron la polémica de Novak Djokovic en Australia

'Los Simpson' lo han vuelto a hacer. Los dibujos más famosos de la televisión han vuelto a adivinar un evento del futuro. El programa creado por Matt Groening hace más de 30 años y que ha conseguido vaticinar acontecimientos como los disturbios del Capitolio, el atentado de las Torres Gemelas o el pacto entre Carmena y Errejón; ha pronosticado la polémica de Novak Djokovic en Australia.

El tenista, que llegó a Australia para competir en la nueva edición del Australian Open, el primer Grand Slam del año, no ha podido jugar como preveía. Nada más aterrizar en Melbourne fue detenido y puesto en aislamiento por no estar vacunado contra el Coronavirus, uno de los requisitos para entrar en el país, e incluso se le invitó a que se fuera por no cumplir todas estas medidas sanitarias. Una situación muy similar a la que vivió Bart Simpson en el episodio 16 de la sexta temporada, llamado 'Bart vs. Australia'.

En este capítulo, el protagonista de 'Los Simpson' hace una llamada a cobro revertido a Australia para comprobar en qué dirección drena el agua del váter. El niño que le contesta deja el teléfono descolgado, cobrándole 900 dólares. Cuando el Parlamento Australiano se entera de lo sucedido, lo acusan de fraude y le hacen viajar para resolver la situación.

Una vez en Australia, Bart es obligado a pedir disculpas y recibir una patada como castigo para después ser deportado, pero el joven logra escapar provocando que todo el país lo catalogue como enemigo y se le prohíba la entrada.

Las comparaciones entre el personaje y el tenista se han desatado rápidamente en las redes sociales, dejando divertidos memes y miles de reacciones.