Jualián López: "Me motiva mucho hacer algo tan arriesgado"

¿Qué esperas de la 2ª temporada de ‘Museo Coconut’?

Pues la confirmación definitiva de la serie. Nuestros seguidores, una vez habiéndose familiarizado con el concepto y los personajes, lo único que tienen que hacer con esta segunda temporada es dejarse llevar y disfrutar. Como todo producto, está madurando.

¿Qué va a ser de Emilio este año?

Pues va a seguir en su línea de intentar demostrar un talento del que carece por completo, metiéndose en situaciones verdaderamente sonrojantes en algunos casos. También nos adentraremos un poco más en la peculiar relación de amor/odio que guarda con Onofre.

¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Y lo que menos?

De Emilio me encanta su ingenuidad y que a veces parece que esté metido en una burbuja al margen de lo que sucede a su alrededor. También me hace mucha gracia que intente expresarse como un artista (me refiero hablando), sacando a relucir su pobre y descuidado vocabulario.

No podría decir nada malo del personaje, me encanta.

¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en ‘Museo Coconut’? (como Julián y como Emilio)

Como Julián te puedo decir que lo mejor es el ambiente de gran familia que reina en las grabaciones, el contacto con el público y, por encima de todo, el grado de complicidad con mis compañeros. Lo malo de ellos es que, conociendo mi gusto por el dulce, colocaban todos los días una caja llena de buñuelos y miguelitos en el camerino con un candado de combinación. Jamás conseguía dar con los números para abrirla. Qué borderías tienen…

Para Emilio trabajar en Museo Coconut es, a la vez, lo mejor y lo peor.

¿Cuál es tu sala favorita del museo?

Sin lugar a dudas la garita de los vigilantes de seguridad. Es su hábitat, su mundo…

¿Cuál es tu cuadro favorito? ¿y cuál pondrías en casa?

Creo que mi cuadro favorito es el de “Oso y lago con cascada”, en el que son protagonistas Jaime Walter y Rosario. Además de por lo bonito que es, por la historia que conlleva.

En mi casa me encantaría tener el Warhol de Lina Morgan.

Si no fueras Emilio, ¿a que personaje te gustaría interpretar?

A Jaime Walter.

¿Qué diferencia a ‘Museo Coconut’ del resto de series?

Es una propuesta arriesgada en la televisión que se hace en España, cosa que me motiva muchísimo. Tenemos completa libertad para experimentar con la comedia y la hace un grupo de amigos. Es un caramelo.

¿Esperabais el éxito de ‘Maricón y Tontico’?

Yo si, debido al enorme talento que tiene Joaquín con sus animaciones.

¿Recuerdas que te haya pasado algo anecdótico con algún seguidor de la serie?

Una fan me dijo que quería casarse conmigo en Las Vegas: yo vestido de Emilio y ella con un traje de mapache o algo así. Me pasó hace poco… o lo he soñado… no sé, ahora mismo no me acuerdo bien (risas).