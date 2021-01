Julián López ha estado en un videoencuentro en antena3.com y ha hablado de Emilio Restrepo, su personaje en Museo Coconut. Un personaje que tiene algunas cosas en común con él, como por ejemplo su amor por el arte.

Julián López está de racha ya que tiene en emisión Museo Coconut, el próximo 5 de enero estrena 'No controles' y está rodando 'No lo llames amor, llamalo X'. Está muy contento por todo lo que le está pasando y le gustaría abrir sus horizontes al drama: "Me gustaría hacer drama, todo lo que sea cambiar es bueno. Está en la naturaleza del artista".

Durante el videoencuentro hemos hablado de silencios, de comida, de chicas, de música y de sus antiguos personajes. Ha confesado que es muy timido y que le cuesta soltarse, pero que le gusta actuar ante el público, tanto haciendo monólogos como cuando graba Museo Coconut.

No te pierdas el videoencuentro completo de Julián López.