Carlos Areces es el único que no es manchego de los coconuts, interpreta a Rosario y a Miss Coconut en Museo Coconut. Ante este hecho la pregunta era inevitable ¿Cuál de los dos le cuesta más interpretar? Ha dicho que ambos le cuestan mucho porque Rosario tiene que llevar bigote y Miss Coconut las cejas tapadas.

También le hemos preguntado sobre las risas enlatadas que todo el público ha estado criticando durante estos días, su respuesta ha sido clara y escueta: "Las risas no son risas enlatadas, son risas del público. No se pueden quitar porque están en la misma pista de audio que las nuestras. De hecho la gente se reía mucho más porque en directo somos muchos más graciosos".

También sobre el público en directo en las grabaciones hemos hablado y eso es algo que a él en particular no le gusta mucho: "A todos les llena de emoción estar con público pero a mi el público en directo me pone nervioso. Te ries más cuando actúas y todo lo haces peor."

Nos ha confesado que se lleva bastante mal con las redes sociales y que su referente es Angela Lansbury y la serie que protagoniza: Se ha escrito un crimen.

Ha participado en la película de próximo estreno 'Balada triste de trompeta' de Alex de la Iglesia en la que lo ha pasado muy mal y se ha mojado: "Alex es muy buen director pero muy mala persona".