CREAM Real Betis, Movistar Riders y Vodafone Giants al asalto del podio de la Superliga

Los tambores de guerra empiezan a sonar en la Superliga de la LVP. UCAM y Team Queso se han asentado como los invencibles de la competición tras las dos primeras jornadas del Split de verano. Jugadores y equipos han visto como su último rey sigue siendo el más intratable de los 10 mientras que Team Queso ha llegado como invitado a una plaza que desde las oficinas esperan que siga manteniendo.

Sin embargo, el mercado de fichajes ha sido un completo torbellino actualizando fichas con los nombres más destacados del mundo del MOBA. En la próxima jornada, todo apunta a que los quesitos van a continuar siendo líderes ante un MAD Lions que todavía no conoce la victoria y que puede allanarles el terreno. Como añadido al picante de la competición, UCAM también podría conocer la victoria, aunque muy posiblemente de forma más complicada. S2V se plantará ante el campeón del último Split tratando de seguir con el buen juego que se vio ante eMonkeyz. Nixerino está volviendo a ser el alma de los suyos y podría dar la sorpresa, aunque enfrentarse a tal coloso depende de más factores que tan sólo de un grandísimo tirador.

En cuanto al la lucha encarnizada de la tercera jornada, Giants y CREAM y Riders y G2 Arctic tendrán que llegar a un acuerdo por ver quién es más merecedor de seguir peleando por arrebatarle las plazas de arriba a los imbatidos. Los 4 no han empezado con buen pie, pero el escenario tan espectacular que se prevé para el próximo lunes hace comerse las uñas a todos los fans de la Superliga. El primer salseo es la vuelta de Miniduke ante sus excompañeros de CREAM, mientras que el mal momento de los lobos junto a unos jinetes que todavía están encontrándose, va a hacer sean dos choques con muchas kills.

Por último, el cierre de la semana no queda exento de fuego y show. Team Queso y CREAM Real Betis pondrán a sus fans enfrentados una vez más. Desde el cariño y el respeto, ambas aficiones siempre han sido rivales acérrimos y este tipo de partidos son los que más hype levantan entre todos.

No obstante, a partir de las 22:00 (CEST) El Clásico de League of Legends vuelve a escena con el Movistar Riders vs. Vodafone Giants.

Tras lo vivido en 2020, ambos conjuntos no han vuelto a encontrar esa letalidad con la que sobrepasaban a todos sus rivales. Las dos escuadras han querido perfilar sus quintetos y más allá de conseguirlo, se han visto profundamente traspuestos en una crisis deportiva de la que esperan salir durante este Split de verano. Pese a ello, El Clásico nunca defrauda y junto a unas palomitas y la brisa crepuscular de este verano prematuro no hay un mejor plan.

Con las 4 primeras jornadas, todo podría coger un nuevo color o reforzar las apuestas actuales en lo alto de la tabla. Aún es pronto para determinar quién está haciendo mejor los deberes, pero tras la próxima semana se podrá empezar a especular quién está dominando y quién lo está haciendo con más criterio.