Porno y Among Us: la combinación que arrasa en internet en los últimos días

Among Us es sin lugar a dudas uno de los juegos revelación de 2020, un título que muchos desconocían lleva varios años en el mercado. Sea como fuere, este atípico 2020 lo ha convertido en toda una sorpresa gracias a una propuesta divertida como pocas e ideal para disfrutar con amigos. Su éxito ha sido tal que ha conseguido desbancar a titanes como Fortnite o Fall Guys, otro de esos lanzamientos que no ha pasado desapercibido para los jugadores.

Convertido en el rey absoluto de las plataformas de streaming y vídeo, Among Us también ha encontrado su fama en los portales de pornografía. No es ninguna rareza pues ya ocurrió con otros títulos que, tras alcanzar un sorprendente pico de búsquedas en internet, terminaron colándose en diferentes web dentro de este tipo de cine.

Among Us | Innersloth

El portal de cine para adultos Pornhub ha compartido una interesante estadística en la que menciona que Among Us se ha convertido en uno de los nombres más buscados de la web. Con un total de 4,7 millones de búsquedas en total, Among Us tiene una media de 115.000 búsquedas diarias, encontrando su pico más alto en la web el pasado 16 de septiembre con un total de 700.000 búsquedas, ahí es nada; sumándose así a la lista de videojuegos que más han captado la atención de los usuarios del portal y entre los que también destacan Fortnite u Overwatch.

Among Us se ha convertido en un éxito gracias a una propuesta divertida que también va de la mano de un componente social. El juego está destinado a un grupo de entre 4 y 10 jugadores que deben regresar a su planeta de origen. Por el camino algunos usuarios harán las veces de integrantes de la nave, mientras que otros harán lo propio de impostores. Éstos últimos deberán de eliminar uno a uno a la tripulación, mientras que el resto de jugadores deberán de descubrir quién se está encargando de los asesinatos. Uno de los puntos fuertes de la obra reside en las fases de discusión y en las que deben exponerse los argumentos para expulsar, o no, a los jugadores de la nave.