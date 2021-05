¡Vuelve la Rising Series con los clasificatorios españoles!

VALORANT se ha posicionado como uno de los esports más queridos del mundo. Sus campeonatos y el haber renovado el género de los shooters como uno de los líderes del momento son los argumentos que han hecho que su popularidad haya aumentado durante el último año.

Con la Rising Series como uno de los eventos más esperados, la segunda parada arranca este 17 de mayo con los clasificatorios españoles de cara al evento principal en junio.

Durante los últimos días, los equipos que se han visto preparados para entrar en la fase final se han inscrito a través de la página oficial de arenaGG tanto para el campeonato nacional como europeo.

No obstante, ya se han podido ver algunos de los cabeza de cartel que se han preinscrito al torneo y a los que habrá que hacer frente desde el 8 al 18 de junio.

Team Queso, Movistar Riders, Kumiho Esports, eMonkeyz, KPI Gaming, UCAM EC, CREAM Real Betis, 19 esports y Europe Saviors se han colocado como la referencia nacional del título de Ubisoft y los que mejores resultados que han obtenido durante los últimos torneos.

Tras el anuncio de la página de registro, varios de los equipos no han dudado en anunciar los rosters que lo conformarán destacando tanto el de Riders, CREAM o Team Queso.

Los jinetes han apostado por la fuerza de los jugadores del norte de Europa. Vong, Dext, Filu, Kamyk y Miikasd defenderán la elástica de los jinetes tras una llegada reciente en la que estos clasificatorios bien pueden servirles de cara al main tournament o los clasificatorios europeos. El estilo individual de cada uno ha sido la elección principal por el que las oficinas de Riders se ha decantado por ellos. Veremos cómo evoluciona su juego en conjunto al tener tan poco rodaje entre ellos.

Por la parte que les toca a los quesitos, el conjunto polaco formado por krytyq, UNFAKE, adm1k, xuss y maniek fue anunciado el pasado 13 de mayo cuyo papel es hacer olvidar los malos resultados por los que ha pasado el club en el panorama nacional e internacional. Bien es cierto que los jugadores apenas tienen un cartel internacional muy definido, no obstante Álvaro espera mucho de estos fichajes tras el feedback recibido de sus últimos resultados.

El caso de CREAM Real Betis es bastante parecido al de su acérrimo rival. Los verdiblancos han renovado el equipo recientemente, pero a pesar de ello las cifras no acompañan en exceso. No obstante, el cartel de favorito frente a muchos de los equipos que se presenten les da un plus de credibilidad frente al resto.

Las cartas están sobre la mesa y sólo queda disfrutar de los partidos que vengan en las próximas jornadas. Los equipos han hecho los deberes y ahora las pizarras son las que entran en juego, holgando decir, que el que lo haga mejor tendrá una de las plazas de la fase final de la Rising Series.