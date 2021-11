Géneros: Acción | Plataformas | Fantasía

Desarrollador: Choice Provisions

Plataformas: PC | Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: Español

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 16 de noviembre de 2021

PEGI: +7

Hextech Mayhem: A League of Legends Story | Riot Games

Para muchos, League of Legends ya ha superado las expectativas en todos los aspectos y es que no solo se ha convertido en un exitoso videojuego, sino también en un llamativo mundo que luce de maravilla en serie. Sin embargo, la compañía que ha dado vida a este proyecto todavía quiere ir un paso más allá presentando Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Como su nombre bien indica, esta obra viene a contar una historia relacionada con el juego. Eso sí, se trata de un videojuego de acción y plataformas en el que tendremos que controlar muy bien el ritmo y es que todo movimiento que realicemos tendrá una reacción explosiva. Algo muy relacionado con el personaje en cuestión que lo protagoniza.

Los jugadores serán invitados a tomar el papel de Ziggs, un experto en explosivos. Por ello, será el momento de ingeniárselas para poder poner bombas, saltar e incluso rebotar al ritmo de la música que suena. Puede parecer fácil, pero ya adelantamos que será todo un reto, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de obstáculos que se presentarán.

Desarma a enemigos, enciende mechas y siembra un caos que nadie esperaba hasta el momento. Una jugabilidad única te espera y, sobre todo, una oportunidad llamativa para poder descubrir un poco más sobre uno de los simpáticos personajes que protagonizan este gran mundo.