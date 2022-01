Géneros: Acción | Aventura | Fantasía | Realidad virtual

Desarrollador: Guerrilla Games

Plataformas: PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Español

1 jugador

Fecha de lanzamiento: Por determinar

PEGI: Por determinar

Horizon Call of the Mountain | Sony

Son muchos los jugadores que han disfrutado de las grandes aventuras presentes en Horizon Zero Dawn y que continúan con Horizon Forbidden West. Y si bien podía parecer que todo se había relatado con la historia de Aloy, en absoluto es así, tal y como nos demuestra el equipo de Guerrilla Games.

La presentación de Horizon Call of the Mountain ha sido toda una sorpresa, sobre todo porque se trata de una experiencia completamente centrada en la realidad virtual. Un título que no solo busca aportar nuevos detalles a la historia, sino incluso ampliar esta un poco más desde una nueva perspectiva.

Horizon Call of the Mountain | Sony

Con un personaje completamente nuevo a conocer, tenemos para nosotros la propuesta de vivir en directo, tal y como si fuésemos los protagonistas de esta historia, las aventuras presentes en este mundo. Claro que con una jugabilidad que, hasta la fecha, no se había conocido con esta aventura.

Por supuesto, son muchos los detalles por conocer, pero sus primeras imágenes nos demuestran que tendremos la oportunidad de reencontrarnos con algunas de las criaturas más imponentes del mundo Horizon. Personajes que, simplemente, no dejarán indiferente a ningún jugador.