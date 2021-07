Géneros: Acción | Aventura | Thriller

Desarrollador: SEGA

Plataformas: PlayStation 4 | PlayStation 5 | Xbox One | Xbox Series X

Textos: Español

Voces: Japonés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2021

PEGI: +18

Lost Judgment | SEGA

Para muchos jugadores, la llegada de Judgment fue algo sorprendente. Después de todo, SEGA era conocida por su saga de Yakuza, por lo que vernos ahora en el papel del policía no dejaba de sorprender, a pesar de que demostró que tiene una calidad incluso mayor de la esperada.

Por ello, ahora la llegada de Lost Judgment lo convierte en uno de los juegos más esperados. Se trata de una obra en la que tendremos que volver a tomar el papel de Takayuki Yagami, un abogado que se vio obligado a convertirse en detective de lucha callejera.

Lost Judgment | SEGA

Este, a diferencia de otros, no duda a la hora de defender a aquellos que la ley no protege, buscando siempre la verdad incluso en esos casos que parecen no tener más opción que un culpable. Sin embargo, nada para a este detective, quien no dudará incluso en meterse en los terrenos más peligrosos.

Por supuesto, una vez más las artes marciales, los instrumentos de rastreo e incluso los personajes profundos jugarán un gran papel. Después de todo, en esta propuesta la historia será una vez más oscura y garantizará transportarnos a algo totalmente único. Una propuesta que, simplemente, no podremos pasar por alto.