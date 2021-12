Géneros: Estrategia | Ciencia ficción

Desarrollador: The Bearded Ladies

Plataformas: PC | PlayStation 4 | Xbox One | Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: Inglés

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre de 2018

PEGI: +16

Mutant Year Zero | Funcom

Nos encontramos en un momento en el que el mundo ya no recuerda a los humanos. Estos han caído para dejar paso a los mutantes. Una transformación provocada por la guerra nuclear y el cambio climático. De este modo se nos presenta la historia de Mutant Year Zero: Road to Eden.

Estamos ante un juego de estrategia y combates por turnos al estilo XCOM en el que el jugador tiene que decidir cómo sobrevivir. Claro que las criaturas con apariencia de animales son las únicas supervivientes y quienes conviven en una tierra que parece estar en un conflicto permanente.

Mutant Year Zero: Road to Eden | Funcom

Dominado el lugar por seres y naturaleza, estamos ante un juego que quiere dar vida a algo completamente único y fascinante. Una prueba de habilidad con la que todos los jugadores van a combatir y que deben indagar y ser sigilosos para poder superar todos los retos que se presenten.

Debes saber que también encontrarás objetos escondidos por el lugar. Así es que tienes para ti una propuesta completamente llamativa y diferente a lo que normalmente podrías encontrar. Por ello, no lo dudes a la hora de plantearte bien tu estrategia y seguir adelante con la experiencia.