Géneros: Acción | Aventura | Plataformas | Puzle

Desarrollador: Upper One Games

Plataformas: PC | PlayStation 3 | Xbox One | Wii U | PlayStation 4 | Vita

Textos: Español

Voces: Inuit

1 jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 18 de noviembre de 2014

PEGI: +7

Never Alone | Upper One Games

Los videojuegos tienen aspectos únicos para poder presentarnos historias tiernas y únicas. Sin embargo, hay ocasiones en las que los creadores de videojuegos optan por no centrarse únicamente en la fantasía e historias inventadas, sino dar vida a algunos cuentos populares de zonas específicas. Este es el caso de Never Alone.

En esta propuesta te encuentras con la tierna historia de la joven Numa e incluso de su fiel zorro ártico. Una propuesta que tanto puedes jugar en solitario como con amigos. Y es que la historia requiere de manejar a ambos personajes para que, juntos, superen todas las adversidades que se vayan presentando.

Never Alone | Upper One Games

Se trata de una vieja historia contada por un pueblo de indígenas de Alaska, quienes relatan que un joven niño y su fiel zorro debían superar todo tipo de peligros para poder llegar a su destino. Y esto se simulará con la propuesta de los puzles y las plataformas que juntos tendrán que superar.

Se trata, por lo tanto, de una historia íntima y personal, un viaje emocionante para todos los jugadores. Y de una forma mucho más relajada y directa, una propuesta única para poder conocer a este pueblo indígena cuya historia y vivencias son realmente emocionantes.