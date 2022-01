Géneros: Acción | Fantasía | Magia | Rol

Desarrollador: Drinkbox Studios

Plataformas: PC | Xbox One | Xbox Series X

Textos: Inglés

Voces: Inglés

1 jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 18 de enero de 2022

PEGI: Por determinar

Nobody Saves the World | Drinkbox Studios

A todos aquellos que han disfrutado en algún momento de la historia de Guacamelee, descubren una propuesta que resulta fascinante en muchos aspectos. Sin embargo sus creadores no han querido quedarse cortos y, por ello, han presentado una fascinante obra repleta de color y alocada acción.

En Nobody Saves the World los jugadores se encuentran con una propuesta en la que, realmente, no son nadie. Una persona sin rostro, ni ningún tipo de atributo a ser algo completamente nuevo y fascinante. Y es que los jugadores pueden llegar a convertirse en una babosa, un fantasma o, incluso, un dragón.

Nobody Saves the World | Drinkbox Studios

Tienes a tu disposición la posibilidad de convertirte en más de 15 formas distintas y aprovechar al máximo las habilidades de estas al combinarlas para sacar partido a algo completamente nuevo. De hecho, es importante que hagas esto puesto que así podrás conseguir completar las mazmorras.

El mundo está en constante evolución, cambiando su forma y solo tú, alguien con un poder único, podrá llegar a salvarlo. Este es el momento de que saques partido de tu habilidad y puedas llegar a provocar algo totalmente nuevo. Esta es tu hora de brillar y transformar el mundo por completo.