Géneros: Conducción

Desarrollador: Slightly Mad Studios

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 28 de agosto de 2020

PEGI: Por determinar

Project Cars 3 | Bandai Namco

El género de la conducción nos ofrece todo tipo de propuestas de lo más interesantes, con opciones amplias y variadas que nos garantizan la mejor experiencia posible. Pero, sobre todo, nos brindan la mejor experiencia posible para poner a prueba nuestra habilidad con los vehículos de nuestros sueños.

Para ello, una de las sagas más queridas por los jugadores se presenta bajo el nombre de Project Cars, obra que muy pronto recibirá una nueva entrega dispuesta a revolucionar la actual generación de consolas. De hecho, el estudio ha apuntado alto para mostrar que está dispuesta a ofrecer grandes sensaciones, emociones y, por supuesto, una gran diversión.

Project Cars 3 | Slightly Mad Studios

Se trata de una obra totalmente centrada en la actual generación de consolas, por lo que no contará con ciertas funciones presentes en la nueva generación. Pero eso sí, la compañía no ha dudado en aprovechar todas las características de las actuales Xbox One y PlayStation 4 para ofrecer un gran realismo, demostrando que estas consolas todavía tienen una gran fuerza.

Entre todas sus novedades y opciones los jugadores se encuentran con propuestas de lo más interesantes, como novedades en las condiciones climatológicas o, incluso, los ajustes en habilidad adaptables para los pilotos. Una experiencia única que garantizará a los jugadores la mejor experiencia posible.