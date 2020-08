Géneros: Acción | Aventura | Shooter

Desarrollador: Gunfire Games

Plataformas: PC | PlayStation 4 | Xbox One

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 20 de agosto de 2019

PEGI: +18

Remnant: From the Ashes | Gunfire Games

Si algo tienen los videojuegos es que quieren presentarnos increíbles mundos en los que podamos perdernos y maravillarnos con sus espectaculares entornos. Pero estos no siempre son apacibles ni mucho menos un paseo, sino que en muchas ocasiones se convierten en un gran reto para los jugadores.

Esta es la propuesta presente en Remnant: From the Ashes, título desarrollado por los responsables de Darksiders III y que se ha convertido en un gran reto para muchos fans. Su objetivo es presentarnos un shooter repleto de acción y donde debemos buscar sobrevivir, aunque esta no será una tarea fácil.

Remnant: From the Ashes | Gunfire Games

En nuestro camino se presentarán todo tipo de criaturas peligrosas a las que tendremos que hacer frente a base de utilizar todo tipo de armas de fuego y armas blancas. Aunque en nuestra aventura no estaremos solos, o no siempre, sino que podremos crear equipos de hasta tres jugadores para luchar juntos.

Otro de los puntos más interesantes de este título es que nos brinda la oportunidad de crear nuestras propias armas y equipo defensivo, lo que nos aporta un punto distinto y una característica jugable de lo más interesante. Todo en una propuesta que está presente tanto en PC, Xbox One como PlayStation 4.