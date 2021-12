Géneros: Acción | Battle Royale | Lucha | Plataformas

Desarrollador: Iron Galaxy

Plataformas: PC | PlayStation 4 | Xbox One | PlayStation 5 | Xbox Series X

Textos: Español

Voces: —-

1 jugador

Multijugador online

Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2022

PEGI: Por determinar

Rumbleverse | Iron Galaxy

Si algo tenemos claro es que los videojuegos siempre quieren sorprender a los jugadores, buscando nuevas experiencias y propuestas que no pasar por alto. Así es que tenemos para nosotros una propuesta tan llamativa como es Rumbleverse, un juego que sorprende en todos los aspectos.

Cuando hablamos de battle royale tenemos la sensación de que ya no pueden proponer nada nuevo. Y la realidad es muy distinta. Después de todo, nos encontramos con un juego que quiere dejar a un lado la simple idea de las armas para apostar por algo completamente nuevo.

Rumbleverse | Iron Galaxy

Esta vez la lucha se vive en escenarios con plataformas, donde hay que luchar para sobrevivir y donde tendremos que jugar limpio (de algún modo) para llegar a la cima. Así es que, saltando de tejado en tejado y evitando obstáculos, tenemos que hacernos con la posibilidad de ganar.

Eso sí, no creas que no tendrás armas. Eso también estará presente. Sin embargo, la propuesta cuenta con ciertas diferencias en la lucha que hacen que todo tenga un aire renovado y llamativo que, simplemente, no podemos olvidar. Después de todo, la diversión es la verdadera protagonista.