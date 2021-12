Géneros: Acción | Aventura

Desarrollador: Sloclap

Plataformas: PC | PlayStation 4 | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Español

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2022

PEGI: +16

SIFU | Sloclap

A la hora de buscar grandes retos en el mundo de los videojuegos, tenemos todo tipo de propuestas. Y algunas ganan bastante protagonismo gracias a la idea inesperada que proponen. Uno de estos títulos es SIFU, una obra que, ante cada derrota, cambia el concepto de nuestro personaje.

Lo que debemos saber es que nuestro personaje es un auténtico maestro de las artes marciales. Ha aprendido bien, por lo que, ante una tragedia que se cruza en su historia, debe tomar el control sobre la venganza. Enfrentarse a los malos con gran habilidad para poder cumplir con su objetivo.

SIFU | Sloclap

Sin embargo, esos rivales que se cruzan en su camino no serán fáciles de batir, lo que hará que, a medida que avancemos, tengamos que ser muy hábiles en combate. Eso, por supuesto, no impide que caigamos. Y por ello, será incluso más importante que seamos cuidadosos ya que el tiempo no deja de avanzar.

A medida que el tiempo avanza, la edad va afectando. Pues esto es lo que veremos reflejado en nuestra aventura. Nuestro personaje, con cada derrota, irá aumentando su edad. ¿Podrás conseguir superar el resto y superar los peligros que se presentan en esta aventura?