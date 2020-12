Géneros: Acción | Supervivencia

Desarrollador: Beam Team Games

Plataformas: PC | PlayStation 4 | Xbox One

Textos: Inglés

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 23 de enero de 2015

PEGI: Por determinar

Los videojuegos en muchas ocasiones nos proponen aventuras en las que debemos sacar a la luz nuestra vena más aventurera. Pero no solo hablamos de las propuestas en las que tenemos que conseguir superar grandes retos a la hora de enfrentarnos a criaturas peligrosas, sino que también hablamos de aventuras en las que todo parece muy real.

Esta es la dinámica de juego que se presenta en Stranded Deep, una aventura en la que tomaremos el papel de un náufrago que ha sobrevivido al accidente de un avión estrellado. De este modo descubrimos un amplio mundo abierto e infinito del que no tenemos pistas puesto que su creación es procedural para que cada experiencia sea diferente para los jugadores.

Lo mejor de esta obra es que su propuesta no se limita a simplemente dejarnos sobrevivir a base de nadar y evitar a los peligros, sino que hay muchos elementos que tener en cuenta. Después de todo, los jugadores tienen que buscar no caer por el hambre o incluso no tener fuerzas debido a las heridas.

Son muchos los factores que debemos cuidar, pero sin duda se trata de un gran reto para que los jugadores disfruten de una propuesta sin igual. Sobre todo cuando, una vez tratas de buscar avanzar por el mapa, te encuentras que los tiburones no son los únicos peligros que se cruzarán en tu camino como criaturas marinas.