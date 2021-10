Géneros: Acción | Humor

Desarrollador: Aspyr Media

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4 | Xbox Series X | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: ---

1 jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2021

PEGI: +18

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | Aspyr Media

Muchos jugadores recordarán la acción que proponía la obra Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, propuesta estrenada en 2006 y que invitaba a los jugadores a tomar el control. Este, después de desatar el caos en su día, ha decidido volver con una reedición única y fascinante.

Con este divertido juego tendrás que tomar el papel de Stubbs y todo lo que conlleva. Y es que tendrás que comer cerebros e incluso provocar que otros zombies se unan a la causa para, de este modo, poder atacar a la gran ciudad de Punchbowl, la cual sabe que es imposible escapar del pasado.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | Aspyr Media

Por supuesto, no todo es acción y es que en un juego de este estilo también tiene que haber espacio para el buen humor. Por ello, es la hora de que los jugadores tomen sus armas y no duden en atacar, por una vez, a los humanos. La intención es la de que la ciudad caiga bajo las manos de su pasado.

Y para aquellos que han jugado al clásico, lo que se encontrarán es que, aunque mantiene su esencia, los gráficos han sido mejorados y la jugabilidad cuidada para su espectacular estreno. Por ello, si quieres disfrutar de algo único, este es el momento de que lo hagas con la mejor calidad posible.