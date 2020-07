Géneros: Aventura | Aventura interactiva

Desarrollador: Dontnod Entertainment

Plataformas: PC | Xbox One | Xbox Series X

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 27 de agosto de 2020

PEGI: +18

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Conocidos por grandes obras como Life is Strange, el estudio nos propone una nueva aventura en la que la historia, una vez más, cumple un importante papel. Los jugadores no solo tienen la oportunidad de disfrutar de una gran aventura en la que los peligros acechan, sino también conocer a uno de los personajes más profundos hasta la fecha.

Esta es la propuesta presente en Tell Me Why, título que en esta ocasión nos llevará a Alaska, exactamente a un pequeño pueblo de gran belleza. Aquí conocemos a dos gemelos que se nos presentan como Tyler y Alyson Ronan, los grandes protagonistas de esta historia.

Juntos utilizarán su gran vínculo para poder desenterrar viejos recuerdos de una infancia llena de amor, aunque también con grandes momentos difíciles. Pero serán nuestras decisiones, nuestros actos frente a algunas propuestas y, sobre todo, nuestra forma de pensar la que haga que la historia avance de distintas formas.

Tell Me Why no solo estará presente en la actual generación de consolas, sino que ha confirmado su llegada a la próxima generación. De hecho, se espera que este estreno traiga consigo una serie de novedades que provoquen que esta experiencia sea incluso más espectacular.