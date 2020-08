Géneros: Aventura

Desarrollador: Team Alto

Plataformas: PC | PlayStation 4 | Xbox One | Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 13 de agosto de 2020

PEGI: +18

The Alto Collection | Team Alto

Los títulos indies siempre buscan presentarnos interesantes restos con los que poner a prueba nuestra habilidad. No solo en lo que respecta a enfrentarnos a grandes peligros, sino también a la hora de poder poner a prueba nuestra habilidad dentro de los títulos con deportes peligrosos.

Una de las nuevas pruebas se encuentra con The Alto Collection, un recopilatorio en el que encontramos todas las aventuras presentes en esta imponente saga y donde tendremos que demostrar que no hay obstáculo que se nos resista. Además de, por supuesto, que no habrá ningún peligro que pueda con nosotros.

The Alto Collection | Team Alto

Acompaña a Alto y sus amigos en una aventura sorprendente. Para ello tienes que deslizarte por laderas montañosas y dunas moldeadas que son capaces de dejarnos sin aliento. Todo esto mientras descubres una serie de misterios que se han quedado perdidos con el avance del tiempo.

Por supuesto, durante tu aventura tendrás la oportunidad de hacer volteretas inversas de lo más sorprendentes e incluso grindar las azoteas mientras sorteas todo tipo de peligros. Descubre la peligrosa travesía y todos los misterios que se ocultan en su camino. Todo con la espectacular aventura de Alto.