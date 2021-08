Géneros: Acción | Aventura | Puzle

Desarrollador: Beethoven and Dinosaur

Plataformas: PC | Xbox One | Xbox Series X

Textos: Inglés

Voces: ---

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 9 de septiembre de 2021

PEGI: +18

The Artful Escape | Annapurna Interactive

El mundo de los videojuegos siempre juega con cosas únicas, con propuestas llamativas y mucha imaginación. De hecho, un aspecto espectacular viene con la forma en la que unen la realidad con aspectos digitales para transformarlos en algo que nunca habíamos imaginado. Esto es lo que podemos encontrar dentro de The Artful Escape.

The Artful Escape of Francis Vendetti es la propuesta que tiene todas las expectativas de los jugadores. Y no es para menos puesto que su historia no es como lo que hemos visto hasta ahora. Tiene espacio para cantantes, sombras, dioses, alucinógenos y todo lo que tu imaginación pueda llegar a crear.

The Artful Escape | Annapurna Interactive

Así de espectacular es esta increíble propuesta que trae consigo una aventura muy bien cuidada tanto en el aspecto narrativo como en la exploración. Y es que debemos acompañar al sobrino de un legendario instrumentista en busca de su sonido, en busca de esa epifanía instrumental.

En su camino se encontrará con Violetta, un músico electro que le abrirá nuevas puertas, posibilidades y, sobre todo, un universo multidimensional donde la música llega a tener poderes increíbles. Algo mucho más grande de lo que nos llegamos a imaginar en nuestro día a día.