Géneros: Aventura | Estrategia

Desarrollador: Mouldy Toof Studios

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox 360 | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: --

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 13 de febrero de 2014

PEGI: +7

The Escapists | Xbox Live

Nos encontramos ante un mundo en el que no tenemos que ser los buenos, sino que debemos ser los que organicen una fuga de la cárcel. No queremos estar ahí y queremos demostrarlo por todo lo alto. Por ello, es un buen momento para aceptar el reto que nos plantea The Escapists.

Se trata de una aventura con punto de estrategia en el que tenemos que organizar una fuga de la prisión. En esta te ves recluido, por lo que tu objetivo principal es el de organizar la mejor estrategia para lograr salir. Así es que tienes toda la libertad para actuar y no perder el hilo de lo que buscas.

The Escapists | Team17

Recoge y fabrica todo lo que necesites para salir adelante y no pierdas el tiempo en creer que no puedes. El juego te ofrece todo lo que necesitas para que seas creativo y trates de lograr el gran objetivo de tu fuga: ser libre. Aunque eso sí, ya puedes esperar que esta gran fuga no sea fácil.

Recuerda que esta aventura para una persona busca que seas creativo, que trates de innovar y no rendirte ante ningún tipo de obstáculo. Así es que no puedes dudar y, cuando veas la oportunidad, tómala sin dudar. Una duda y todo tu plan puede quedar completamente cancelado.