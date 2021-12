Géneros: Aventura | Thriller

Desarrollador: The Astronauts

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Inglés

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2014

PEGI: +16

The Vanishing of Ethan Carter | The Astronauts

Los títulos thriller tienen esa dosis de misterio que tanto gusta a los jugadores. Pruebas de habilidad, necesidad de centrarse en lo que uno juega y, sobre todo, paciencia para poder vivir las grandes aventuras que se presentan. Esto es precisamente lo que vamos a vivir con The Vanishing of Ethan Carter.

Si bien puede parecer que el protagonista de nuestra historia es precisamente Ethan, la realidad es que, aunque sí lo es, no lo será por buenos motivos. Nuestra misión será la de investigar el caso en el que este joven ha desaparecido en extrañas circunstancias y en un peligroso lugar.

Sus creadores, antiguos de desarrolladores de People Can Fly, nos presentan una aventura en la que la situación a vivir es emocionante y repleta de misterio. Esta nos recuerda a los relatos literarios, a una historia que ir descubriendo lentamente y cuya narrativa es mucho más profunda de lo que puede parecer.

Investiga el secuestro, fíjate en las pistas y no dudes a la hora de seguir con el caso para poder encontrar al niño que se ha perdido. Todo con intención de que todo vuelva a la normalidad y, por supuesto, que ese pequeño pueda regresar a su hogar, donde todavía lo esperan.