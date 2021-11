Géneros: Estrategia | Gestión | Thriller

Desarrollador: SuperPAC

Plataformas: PC

Textos: Inglés

Voces: Inglés

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 6 de diciembre de 2021

PEGI: Por determinar

This Is the President | THQ Nordic

A la hora de jugar a videojuegos, siempre se nos ofrecen variadas experiencias. Después de todo, los desarrolladores quieren ponernos en todo tipo de papeles para conseguir estos objetivos. ¿Y por qué no hacer que nos volvamos un presidente? Esta es la propuesta de This Is the President.

No se trata de cualquier videojuego, sino de un título de estrategia en el que se nos presenta un imponente thriller político en el que tomar el papel de un presidente recién elegido. Sin embargo, la vida de este no es tan fácil como parece y es que tendrá un pasado bastante turbio.

Nuestros rivales querrán aprovechar esto y, por ello, debemos conseguir enterrar nuestro pasado a través de usar nuestro privilegio como hombre más poderoso de la Tierra, aunque eso pueda traducirse en crear un auténtico caos. Pero, ¿qué importa cuando necesitamos mantener seguro nuestro lugar?

El juego nos propone amplias opciones en base a la gestión, garantizando que podamos vivir una historia única donde cada decisión tendrá un gran peso. Y que, por supuesto, puede acabar en todo tipo de situaciones de lo más complejas y variadas. Por ello, es una oportunidad única para disfrutar al máximo nivel de la posibilidad de tener el poder desde el asiento más inesperado.