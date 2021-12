Géneros: Aventura | Ciencia ficción | Terror | Misterio

Desarrollador: Stormling Studios

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Nintendo Switch

Textos: Inglés

Voces: —

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2021

PEGI: +16

Transient | Stormling Studios

A lo largo de los años, el terror nos ha demostrado que tiene muchos y variados campos en el mundo de los videojuegos. Y esto queda aún más claro cuando conocemos propuestas como Transient, donde nos encontramos con historias únicas, fascinantes y, por supuesto, propuestas que no esperábamos jamás.

La historia nos muestra un mundo de terror y misterio que no se limita a un único camino. Esto queda expuesto al presentarse su ambientación de estilo cyberpunk unido a la perfección con la propuesta de H.P. Lovecraft, quien es capaz de crear un entorno distópico con un enfoque completamente único.

Transient | Stormling Studios

En este mundo el protagonista tendrá que hacer frente a la realidad, a una verdad que podría incluso desgarrar su propia cordura. ¿Por qué? Porque el misterio que lo envuelve podría llegar a provocar que se cuestione cada una de las cosas que le suceden, incluso su propia existencia.

No solo esto, sino que la propuesta cuenta con una dosis y halo de oscuridad que harán que, una vez lo pruebes, no puedas dejarlo atrás. Después de todo, ¿qué mejor que conocer una historia completamente única y fascinante? Todo diferente a lo que has conocido hasta la fecha.