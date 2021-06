Géneros: Minijuegos | Humor

Desarrollador: Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 10 de septiembre de 2021

PEGI: +7

WarioWare: Get it Together! | Nintendo

Wario es posiblemente, junto a Bowser, uno de los enemigos más reconocidos de Mario. Después de todo, es una versión malévola del querido personaje. Sin embargo, también es el protagonista de una de las aventuras más disparatadas de Nintendo que, después de muchos años, regresa con las pilas cargadas.

WarioWare: Get it Together! es la esperada vuelta de una de las licencias más alocadas de la compañía desde hace años. Después de todo, nos presenta una propuesta divertida y de la que es imposible no reírse puesto que todos y cada uno de sus minijuegos están pensados para sacarte una sonrisa.

Por supuesto, pese a lo sencillos que puedan parecer, la realidad es que la propuesta tiene mucho por ofrecernos y grandes posibilidades para poner a prueba nuestra habilidad. Por ello, es importante que todos los jugadores disfruten tanto de la experiencia como de la posibilidad de garantizar los mejores resultados.

Alocados minijuegos, competición asegurada y, por supuesto, el humor único que siempre presenta esta propuesta exclusiva. Una garantía segura de éxito y que, por supuesto, viene vinculada a los mejores resultados posibles. Así es que tenemos ante nosotros una propuesta fascinante en todos los aspectos.